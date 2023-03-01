Лучший молодой игрок мира потряс половым органом перед фанатами соперника: забавное видео
Гави отличился с не самой приятной стороны во время матча с Альмерией. Испанец не выдержал образ болельщиков и ответил им неприличным жестом.
На выходных Барселона сенсационно проиграла аутсайдеру чемпионата Испании Альмерии. Команда Хави впервые в сезоне Ла Лиги не смогла забить, пишет 24 канал.
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Кроме того, один из игроков каталонцев отметился некрасивым поступком на поле. Во время матча фанаты Альмерии выкрикивали обидные слова в адрес Гави.
В итоге испанец не сдержался. 18-летний хавбек развернулся к болельщикам и потряс своим мужским половым органом в их адрес, вызвав волну недовольства.
Видео некрасивого поступка Гави:
Напомним, что Гави является воспитанником Барселоны. Всего за полтора сезона он успел провести 81 поединок за каталонцев, отличившись четырьмя голами. В 2022 году испанец был признан лучшим молодым игроком мира.
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После 23 туров в чемпионате Испании Барселона уверенно лидирует, опережая Реал на семь баллов. В следующем туре команда Хави будет принимать Валенсию.