Шведский боксер отказался пожать руку россиянину, которого Усик побил в Москве: видео дуэли

Отто Валлин решил проигнорировать протянутую руку от Мурата Гассиева. Соперники за свою карьеру проиграли только по разу – от Тайсона Фьюри и Александра Усика соответственно.

В эту субботу, 30 сентября, в мире бокса пройдет несколько интересных поединков. В одном из них шведский спортсмен Отто Валлин будет противостоять российскому армянину Мурату Гассиеву.

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Не пожал руку россиянину

Бой пройдет в турецкой Анталии и в нем будет разыгран региональный пояс WBA в тяжелом весе. В преддверии встречи боксеры провели дуэль взглядов.

Продлилась она недолго. Когда Гассиев подал руку Валлину, тот улыбнулся и отказался ее давить. Сразу после этого Мурат отвел глаза от оппонента.

Видео дуэли взглядов Гассиева и Валлина:

Кто такие Гассиев и Валлин

Отметим, что Гассиев является уроженцем России, поскольку родился во Владикавказе. Долгое время он выступал под флагом террористской страны, но в начале этого года получил армянское гражданство.

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За свою карьеру Мурат провел 32 поединка, из которых выиграл 30. Еще один завершился вничью, а единственное поражение россиянин потерпел в 2018 году от украинца Александра Усика.

Что касается Валлина, то в его биографии числится 27 боев. Из них Отто выиграл 25, один раз завершил вничью и проиграл Тайсону Фьюри в 2019-м.