Шведский боксер отказался пожать руку россиянину, которого Усик побил в Москве: видео дуэли
Источник:12 Raund Sports
Отто Валлин решил проигнорировать протянутую руку от Мурата Гассиева. Соперники за свою карьеру проиграли только по разу – от Тайсона Фьюри и Александра Усика соответственно.
В эту субботу, 30 сентября, в мире бокса пройдет несколько интересных поединков. В одном из них шведский спортсмен Отто Валлин будет противостоять российскому армянину Мурату Гассиеву.
По теме Усик и Фьюри подписали контракт на бой за абсолют
Не пожал руку россиянину
Бой пройдет в турецкой Анталии и в нем будет разыгран региональный пояс WBA в тяжелом весе. В преддверии встречи боксеры провели дуэль взглядов.
Продлилась она недолго. Когда Гассиев подал руку Валлину, тот улыбнулся и отказался ее давить. Сразу после этого Мурат отвел глаза от оппонента.
Видео дуэли взглядов Гассиева и Валлина:
Кто такие Гассиев и Валлин
Отметим, что Гассиев является уроженцем России, поскольку родился во Владикавказе. Долгое время он выступал под флагом террористской страны, но в начале этого года получил армянское гражданство.
Читайте также Готов деклассировать россиян: Гвоздик назвал соперников, которых хочет побить в ринге
За свою карьеру Мурат провел 32 поединка, из которых выиграл 30. Еще один завершился вничью, а единственное поражение россиянин потерпел в 2018 году от украинца Александра Усика.
Что касается Валлина, то в его биографии числится 27 боев. Из них Отто выиграл 25, один раз завершил вничью и проиграл Тайсону Фьюри в 2019-м.