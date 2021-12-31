Лагерь Кличко никто не выдерживал

В качестве примера Радченко привел историю с россиянином Муратом Гассиевым, который приехал в Майами на одно из собраний Кличко и первым стал на ринг с украинцем.

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"Я неоднократно бывал в лагере у Владимира Кличко. Правда, что у него все жестко. Помню, как в Майами приехал Гассиев и первым стал в спарринги. На следующий день мы его больше не увидели. И в Австрию прилетал англичанин – тоже провел один спарринг и уехал", – рассказал он.

О лагере Усика

Также Сергей упомянул тренировку и с Александром Усиком. У них была общая промоутерская компания К2 Promotion, поэтому Радченко и Усик не раз боксировали вместе.

"Усика я знаю еще относительно сборной Украины, мы давно знакомы. И спарринговали, и боксировали, и компания К2 общая, поэтому, когда Усик готовился к своим профессиональным боям, меня тоже неоднократно приглашали на спарринги. Я даже помогал ему готовиться к бою против Хука. Не полный сбор, но был там", – подытожил бокер.