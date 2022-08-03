Каждый из вас причастен к войне, – легенда НХЛ обратился к российским спортсменам

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек уже не впервые публично высказывается по поводу российской агрессии. В этот раз он прокомментировал отстранение россиян и белорусов от международной арены.

Гашек: Вы избрали президента и членов парламента, принявших решение убийство

Известный хоккеист делился мнениями об отстранении россиян от мирового спорта. Он рассказал, почему это нужно.

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"Всем российским спортсменам хочу сказать, что мне очень жаль, что вы не можете сейчас соревноваться с нами (да, это касается не всех соревнований в мире сейчас). С вашим участием соревнования были бы еще на высшем уровне, и мы наверняка выступили бы еще лучше друг против друга, что тоже оценили бы наши болельщики.

Однако мы не можем конкурировать и принимать среди нас спортсменов из страны, армия которой ежедневно убивает сотни, а может быть, и тысячи людей, в том числе детей, на территории суверенной демократической страны. Вы являетесь частью страны, которая решила напасть на другой народ – другое государство. Вы избрали своего президента и членов парламента, которые приняли решение об этом убийстве и во многих случаях об убийстве гражданских лиц. Следует признать, что каждый из вас несет определенную долю ответственности за это, а значит, и за погибшие в Украине жизни, в том числе и российские", – подчеркнул Гашек.

Чешский хоккеист подчеркнул, что российские спортсмены сами виноваты в отстранении, ведь они не приложили никаких усилий для того, чтобы прекратить войну.

Кто решил вторгнуться в демократическую Украину. Мы не можем принять вас среди нас в настоящий момент убийства украинского народа. Мне также очень жаль, что кроме одной футболистки я до сих пор не услышал из ваших уст ни капли извинений за десятки тысяч убитых и раненых украинцев, в том числе тысячи детей,

– сказал экс-спортсмен.

"Своими словами вы можете спасти тысячи человеческих жизней"

Российские спортсмены продолжают молчать о войне, развязавшей их страну. Гашек не понимает, почему атлеты из враждебных стран разрешают геноцид украинского народа.

"Нигде я не слышал из ваших уст призыва к вашему президенту Путину прекратить это убийство. И я мог бы продолжать. Вы боитесь? Поддерживаете ли вы его? Каждый из вас знает это лучше всего. В любом случае вы люди, которыми увлекается ваш народ, к которым прислушивается, и ваши слова, в которых вы осуждаете агрессию российской армии в Украине, могут повлиять на прекращение войны.

Своими словами вы можете спасти тысячи человеческих жизней, включая своих однополчан. Однако, я вам обещаю, что как только ваша армия покинет территорию Украины, ваши бомбы перестанут летать туда и вы начнете выплачивать оговоренную компенсацию за огромный экономический ущерб, нанесенный там вашей армией, я сделаю все, чтобы вы могли вернуться к нам как можно быстрее", – добавил звездный хоккеист.

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