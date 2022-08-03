Гашек: Ви обрали президента та членів парламенту, які прийняли рішення вбивство

Відомий хокеїст ділився думками щодо відсторонення росіян від світового спорту. Він розповів, чому це необхідно.

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"Усім російським спортсменам хочу сказати, що мені дуже шкода, що ви не можете зараз змагатися з нами (так, це стосується не всіх змагань у світі зараз). З вашою участю змагання були б ще на вищому рівні, і ми напевно виступили б ще краще один проти одного, що також оцінили б наші вболівальники.

Проте ми не можемо конкурувати та приймати серед нас спортсменів з країни, армія якої щодня вбиває сотні, а можливо, й тисячі людей, зокрема дітей, на території суверенної демократичної країни. Ви є частиною країни, яка вирішила напасти на інший народ – іншу державу. Ви обрали свого президента та членів парламенту, які прийняли рішення про це вбивство та у багатьох випадках про вбивство цивільних осіб. Потрібно визнати, що кожен із вас несе певну частку відповідальності за це, а отже, і за загиблі в Україні життя, зокрема й російські", –наголосив Гашек.

Чеський хокеїст наголосив, що російські спортсмени самі винні у відстороненні, адже вони не доклали жодних зусиль для того, щоб припинити війну.

Хтось вирішив вторгнутися в демократичну Україну. Ми не можемо прийняти вас серед нас у цей момент убивства українського народу. Мені також дуже шкода, що, крім однієї футболістки, я досі не почув з ваших вуст ні краплі вибачень за десятки тисяч убитих і поранених українців, у тому числі тисячі дітей,

– сказав ексспортсмен.

"Своїми словами ви можете врятувати тисячі людських життів"

Російські спортсмени продовжують мовчати про війну, яку розв'язала їхня країна. Гашек не розуміє, чому атлети з ворожих країн дозволяють геноцид українського народу.

"Ніде я не чув із ваших вуст заклику до вашого президента путіна припинити це вбивство. І я міг би продовжувати. Ви боїтеся? Чи ви його підтримуєте? Кожен із вас знає це найкраще. У будь-якому випадку ви люди, якими захоплюється ваш народ, до яких прислухається, і ваші слова, в яких ви засуджуєте агресію російської армії в Україні, можуть вплинути на припинення війни.

Своїми словами ви можете врятувати тисячі людських життів, у тому числі своїх однополчан. Однак, я вам обіцяю, що як тільки ваша армія залишить територію України, ваші бомби перестануть літати туди і ви почнете виплачувати обумовлену компенсацію за величезні економічні збитки, завдані там вашою армією, я зроблю все, щоб ви могли повернутися до нас як якнайшвидше", – додав зірковий хокеїст.

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