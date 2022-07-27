Гашек: Обязанность чешского правительства – защитить нас от такого поведения

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек считает, что правительству его страны следует принять закон, запрещающий чешским спортсменам выступать в России.

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Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в российской федерации является поддержкой российского режима, войны в Украине, а потому представляет опасность для нашей страны и ее граждан,

– подчеркнул бывший хоккехст.

Легендарный хоккеист предлагает заключать в тюрьму спортсменов, перебравшихся в Россию.

"Однако я обвиняю не игрока или его агента, а правительство и чешский парламент за то, что они не приняли закон, запрещающий это. Обязанность чешского правительства – защитить нас от такого поведения. Наша жизнь под угрозой. Не прячь голову в песок.

Поэтому я считаю, что, например, 15 лет заключения за работу во вражеской РФ очень помогли бы. Это, несомненно, усилит защиту для нас и наших союзников и, возможно, спасет многие жизни", – добавил Гашек.

Что известно о переходе Яшкина

Чешский форвард Яшкин получил оклад в 60 миллионов рублей за сезон в России, но с бонусами его зарплата может превысить 100 миллионов рублей.