Пожалеет, что "клюнул" на букмекерский соблазн: игрока клуба АПЛ обвинили в 375 нарушениях
Источник:The Telegraph
Гарри Тоффоло конкретно вляпался из-за своих прошлых "грехов". Футболист вообще ни в чем себе не отказывал.
Гарри Тоффоло, выступающий за Ноттингем Форрест, обвинили в 375 букмекерских нарушениях. У футболиста есть возможность оправдаться.
Достойно внимания Шахтер дожал Тоттенхэм и ФИФА относительно выплат за сбежавшего от войны Соломона
Не первый подобный случай
Футбольная ассоциация Англии выдвинула защитнику "лесников" Гарри Тоффоло обвинение в нарушении правил запрета ставок. Все злодеяния центрбек творил в прошлом, однако это не отменяет самого факта неповиновения установленному режиму. В частности, начиная с 22-го января 2014-го по 18-е марта 2017 года Тоффоло позволил себе 375 нарушений, которые он совершал в букмекерских канторах. Гарри защищал цвета коллективов из низших дивизионов Англии, а именно Норвича, Свиндона, Ротерхема, Питербора и Сканторпа. Только прошлым летом защитник присоединился к Ноттингем Форест и уже дебютировал на уровне Английской Премьер-лиги.Кстати говоря. Тоффоло перебрался к Ноттингем Форест, который заплатил за левого защитника 2,4 миллиона евро, из состава Хадерсфилда. В прошлом сезоне Гарри провел в новоиспеченном клубе 19 матчей, в которых отдал 2 ассиста.
Однако, несмотря на масштабы проблемы, Тоффоло все же может выйти из воды сухим. Дело в том, что исполнитель "лесников" до 19 июля может предоставить объяснение своих многочисленных нарушений со ставками. Если же аргумент обвиняемого не будет достаточно убедительным, то Гарри ждет серьезное наказание. В частности, Тоффоло грозит длительная дисквалификация.Напомним. Ранее в подобном был замешан форвард Брентфорда Айвен Тоуни, которого Transfermarkt перед отстранением оценивал в 50 миллионов евро (сейчас 35). Игрок ставил даже на поражение собственной команды, поэтому его дисквалифицировали на 8 месяцев. Тоуни диагностировали лудоманию.