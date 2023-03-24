Ураган, внушающий страх: Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии

Английский нападающий вошел в историю "трех львов". Форвард сделал это в преддверии матча со сборной Украины

Гарри Кейн смог стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Некоторое время он делил первую строчку топа с другой легендой мирового футбола.

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Попробует свои силы против Украины

Свой рекорд, а именно 54-й гол в футболке национальной сборной Англии Гарри Кейн оформил в матче отбора к Евро-2024. Это произошло в стартовом поединке квалификации, а именно во встрече со сборной Италии (1:2). Нападающий забил второй гол для своей команды в том матче, сделал это Кейн с одиннадцатиметровой отметки. Таким образом Гарри и стал лучшим бомбардиром в истории сборной "трех львов", наконец опередив Уэйна Руни, с которым Кейн определенный период делил первую строчку гонки бомбардиров.

что лучшим бомбардиром в истории нашей главной команды является Андрей Шевченко, на своем счету 48 точных выстрелов.

Напомним, что новоиспеченный рекордсмен уже 26 марта попытается записать как можно больше голов на свой счет уже в матче против сборной Украины. Для "сине-желтых" этот поединок станет первым в рамках отбора к Евро-2024, который пройдет в Германии.

Гарри Кейн в сборной Англии