В последнем четвертьфинале на ЧМ-2022 встречаются Англия и Франция, пишет 24 канал. На прошлом турнире подопечные Дешама стали триумфаторами, в то время как англичане остановились в 1/2 финала.

Следите с нами Англия – Франция: онлайн-трансляция матча за выход в полуфинал ЧМ-2022

Первый тайм проходил при равной борьбе, но открыть счет смогли "Ле Бле". На 17 минуте Франция выбежала в контратаку и Гризманн отпасовал перед чужой площадкой на Чуамене.

Хавбек Реала решил от души приложиться к мячу и нанес выстрел метров с 30-ти. Снаряд никого не коснулся и буквально прошил Пикфорда, влетев в ворота.

Видео гола Чуамени:

Для 22-летнего игрока это второй гол в футболке национальной команды. Напомним, что победитель пары Англия – Франция в полуфинале Мундиаля сыграет с Марокко 14 декабря.