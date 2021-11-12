Гари Невилл наехал на футболистов Манчестер Юнайтед за "путинские приемы"
Источник:Daily Mail
Эксперт Sky Sports Гари Невилл публично раскритиковал футболистов Манчестер Юнайтед. Легендарный экс-футболист "красных дьяволов" раскритиковал сообщения игроков в соцсетях.
Невилл: это тактика отвлечения внимания
Невиллу не понравились публикации футболистов МЮ после домашних поражений на "Олд Траффорд" Ливерпулю (5:0) и Манчестер Сити (2:0).
Кстати Не успел прийти, как уже уходит: Роналду задумался над тем, чтобы покинуть Манчестер Юнайтед
Бывший защитник Манчестер Юнайтед отметил, что в команде есть игроки, которыми он увлекается за их футбольные и человеческие качества. И вместе с тем, по словам Невилла, он не узнает футболистов, когда видит их сообщения в соцсетях.
Я вижу ванильные, вылизанные сообщения. Я читаю неискренние извинения, которые не трогают ни меня, ни любого другого фаната Юнайтед. Я вижу, как половина состава публикует твиты с почти одинаковыми фразами. Все выглядит так, словно они читают сценарий. И не только в Юнайтед,
– заметил эксперт.
По мнению бывшего тренера Валенсии, таким образом пытаются отвлечь внимание. Он назвал это "путинским приемом".
"Некоторые из этих твитов и постов – тактика отвлечения внимания. Читая их, ты чувствуешь, что тобой манипулируют. Какие-то путинские приемы контроля за повесткой. Это же футбол!", – сказал Невилл.
В завершение эксперт Sky Sports назвал эти сообщения смехотворными и лживыми.
В соцсетях я вижу посты футболистов, с которыми знаком. И они используют слова и фразы, которые никак не отражают состояние реального человека. Посты смехотворно лживы, и фанаты знают об этом,
– резюмировал легендарный футболист.
Манчестер Юнайтед забуксовал посреди сезона
- У Манчестер Юнайтед неудачная серия: "красные дьяволы" выиграли только четыре поединка из 10-и последних в АПЛ. В пассиве клуба еще четыре поражения и две ничьи.
- Из-за неудач МЮ вылетел из зоны Лиги чемпионов: команда находится на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ.
- Кроме неудачных результатов, у фанатов и экспертов есть вопросы к игре Манчестер Юнайтед. Из-за этого в отставку могут отправить наставника МЮ Уле Гуннара Сульшера.