Это не красная карточка, смешно, – звезда сборной Англии раскритиковал жуткий эпизод с Бесединым
30 июня 2021 , 10:01Читати новину українською
Источник:твитер Гари Линекера
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал эпизод с фолом Маркуса Даниэльссона на Артеме Беседине в матче Евро-2020 Швеция – Украина (1:2).
Линекеру не понравилось удаление Даниэльссон. Швед нанес Беседину травму и был удален с поля.
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"Это не красная карточка. Он имел полное право играть в этот мяч. Замедленный повтор снова превращает невинный эпизод в нечто большее. Смешно.
Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получает из-за этого травму, не означает, что это фол, не говоря уже о красной", – сказал Линекер.
Тяжелая травма Артема Беседина
- Артем Беседин вышел в матче Украина – Швеция на замену в экстра-тайме на 91-й минуте. Он заменил Романа Яремчука. Но сыграл меньше десяти минут.
- На 98-й минуте матча Беседин пытался дотянуться до мяча. Шведский защитник Даниэльссон тоже пытался дотянуться до мяча, но вместо этого прямой ногой шипами попал в ногу Беседину.
- После просмотра видеоповтора швед получил красную карточку. А Беседина пришлось заменить – он покинул поле с помощью медиков.
Видео удаления Даниэльссона