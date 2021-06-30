Лінекеру не сподобалося видалення Даніельссон. Швед наніс Бєсєдіну травму і був видалений з поля.

До слова Україна історично вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео

"Це не червона картка. Він мав повне право грати в цей м'яч. Уповільнений повтор знову перетворює невинний епізод в щось більше. Смішно.

Коли ти граєш в м'яч, то вже не можеш прибрати ногу. Той факт, що гравець випадково отримує через це травму не означає, що це фол, не кажучи вже про червону", – сказав Лінекер.

Важка травма Артема Бєсєдіна

Артем Бєсєдін вийшов в матчі Україна – Швеція на заміну в екстратаймі на 91-й хвилині. Він замінив Романа Яремчука. Але зіграв менше десяти хвилин.

На 98-й хвилині матчу Бєсєдін намагався дотягнутися до м'яча. Шведський захисник Даніельссон теж намагався дотягнутися до м'яча, але замість цього прямою ногою шипами влучив в ногу Бєсєдіну.

Після перегляду відеоповтору швед отримав червону картку. А Бєсєдіна довелося замінити – він покинув поле за допомогою медиків.

Відео вилучення Даніельссона