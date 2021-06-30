Линекеру не понравилось удаление Даниэльссон. Швед нанес Беседину травму и был удален с поля.

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"Это не красная карточка. Он имел полное право играть в этот мяч. Замедленный повтор снова превращает невинный эпизод в нечто большее. Смешно.

Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получает из-за этого травму, не означает, что это фол, не говоря уже о красной", – сказал Линекер.

Тяжелая травма Артема Беседина

Артем Беседин вышел в матче Украина – Швеция на замену в экстра-тайме на 91-й минуте. Он заменил Романа Яремчука. Но сыграл меньше десяти минут.

На 98-й минуте матча Беседин пытался дотянуться до мяча. Шведский защитник Даниэльссон тоже пытался дотянуться до мяча, но вместо этого прямой ногой шипами попал в ногу Беседину.

После просмотра видеоповтора швед получил красную карточку. А Беседина пришлось заменить – он покинул поле с помощью медиков.

Видео удаления Даниэльссона