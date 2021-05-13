Гарбинье Мугуруса – Элина Свитолина 0:2 (4:6, 2:6 )

К слову Свитолина одержала волевую победу на старте турнира WTA в Риме: видео

Свитолина агрессивно начала матч, сделав брейк. Однако испанка сразу отыгралась. В дальнейшем теннисистки еще дважды проигрывали на своей подаче.

При счете 5:4 Свитолина сделала решающий брейк и выиграла партию. Первый сет длился 46 минут.

Во второй партии борьбы практически не было. В третьем гейме Свитолина проиграла свою подачу и Мугуруса повела 2:1. И после этого украинка выиграла 5 геймов подряд и реализовал первый же матч-пойнт.

Вторая партия длилась всего 31 минуту.