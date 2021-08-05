Гарантированная медаль для Украины: Терлюга без поражений вышла в полуфинал Олимпиады по каратэ

На Олимпиаде-2020 состоялась квалификация среди каратисток. В категории до 55 килограммов (кумите) Украину представляла Анжелика Терлюга. Титулованная каратистка движется в полуфинал.

Минимум "бронза" в каратэ уже есть у Украины

В квалификационном раунде все схватки Анжелики Терлюги были крайне драматичными и интересными. Украинская каратистка с победы стартовала на японской земле. Украинка была сильнее представительницы Египта Радвил Сайед (1: 0).

Стоит внимания Украинки Старикова и Басова финишировали в топ-6 Олимпиады-2020 по велоспорту

Следующие два противостояния против казахстанки Молдир Жангбирбай и австрийки Беттины Планк завершились мировыми – 4:4 и 0:0 соответственно. Для того, чтобы выйти в полуфинал Олимпийских игр, Анжелике нужно было победить в последнем поединке.

Две лучшие каратистки группы проходили в следующий раунд.

В четвертой схватке украинке противостояла японка Мийо Мийаихара. Терлюга одержала победу над соперницей со счетом 4:0. Большой вклад в победу принес тренер Антон Никулин, который сопровождал Анжелику на схватки. Он вовремя взял видеоповтор, где судьи разглядели результативное действие украинки.

Анжелика Терлюга с 8 очками прошла в полуфинал с первого места. Выход в 1/2 финала означает, что каратистка гарантировала себе медаль Олимпийских Игр в Токио. Если украинка уступит в полуфинале, то получит "бронзу".

Полуфиналы начнутся после 14:20. Соперницей украинской каратистки будет Вэнь Цзы-Юнь из китайского Тайбэя. В другом полуфинале Ивет Горанова (Болгария) встретится с Беттиной Планк (Австрия).