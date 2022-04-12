Ганза выкупила медаль Сикана из ЧМ: клуб вернет ее украинцу или передаст в музей

Данило Сикан, выступающий на правах аренды в Германии, продал свою золотую медаль чемпионата мира U-20. Победителем в аукционе стал нынешний клуб украинца Ганза.

Благотворительная миссия выполнена

Ганза смогла перебить все ставки, сделанные в борьбе за лот украинского футболиста. Немецкий клуб собирал средства совместно с болельщиками команды.

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Ставка немецкого клуба была в размере 32 тысячи долларов, которую никто так и не смог превзойти. Золотая медаль чемпионата мира до 20 лет досталась Ганге почти за 1 миллион гривен. Все средства пойдут на нужды Украины.

Ганза не хотела, чтобы футболист терял драгоценную награду, поэтому принял участие в аукционе в поддержку Украины. Теперь медаль вернется в руки Сикана или будет выставлена ​​в клубном музее.

Клуб украинца выступает во второй лиге Германии. После 29 туров Ганза занимает только 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков.

Карьера Сикана в Ганге