Преемник Хави: чемпион мира официально возглавил Барселону
Источник:ФК Барселона
В среду, 29 мая, каталонская Барселона объявила нового главного тренера команды. Преемником Хави стал Ханс-Дитер Флик.
Последним местом работы немецкого наставника была сборная Германии, которую он возглавлял с августа 2021-го по сентябрь 2023-го года. Во главе "бундестим" провел 25 поединков.
Читайте также Барселона плохо относится к своим легендам, – тренер Севильи
Возвращение к клубной работе
Теперь Ганс-Дитер Флик вернулся к работе на клубном уровне. 1 июля 2024-го года немецкий специалист начнет работу с "блаугранас".
Контракт сторон подписан до конца июня 2026-го года.
Видео презентации Ханси-Дитера Флика
Отметим, что Барселоне не удалось побороться за чемпионство Ла Лиги-2023/2024, заняв 2-е место в турнирной таблице (85 баллов). Каталонский клуб закончил сезон без единого трофея. Хави же покинул команду после 3-х сезонов в Барселоне (возглавлял с ноября 2021-го).
Что известно о тренерской деятельности Ганс-Дитера Флика
- Начинал свою тренерскую карьеру в скромном клубе Бамменталь. В июле 2000-го возглавил Хоффенхайм (4 добытых кубка).
- С июля по конец августа 2006-го года был ассистентом главного тренера в Зальцбурге.
- Также Флик поработал на идентичной должности в сборной Германии.
- Пробовал свои силы на должности спортивного директора немецкой сборной и Хоффенхайма.
- Летом 2019-го Флик стал помощником тренера в Баварии, которую осенью того же года уже полноценно возглавил (86 матчей). Привел мюнхенский клуб к 7 трофеям, в частности победы в Лиге чемпионов-2019/2020.
- Работал с Баварией до конца июня 2021-го года. А уже в августе того же года вернулся в техническую зону сборной Германии, но уже в статусе главного коуча.
- В сезоне-2013/2014 стал чемпионом мира вместе с Германией.