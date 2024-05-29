Преемник Хави: чемпион мира официально возглавил Барселону

В среду, 29 мая, каталонская Барселона объявила нового главного тренера команды. Преемником Хави стал Ханс-Дитер Флик.

Последним местом работы немецкого наставника была сборная Германии, которую он возглавлял с августа 2021-го по сентябрь 2023-го года. Во главе "бундестим" провел 25 поединков.

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Возвращение к клубной работе

Теперь Ганс-Дитер Флик вернулся к работе на клубном уровне. 1 июля 2024-го года немецкий специалист начнет работу с "блаугранас".

Контракт сторон подписан до конца июня 2026-го года.

Видео презентации Ханси-Дитера Флика

Отметим, что Барселоне не удалось побороться за чемпионство Ла Лиги-2023/2024, заняв 2-е место в турнирной таблице (85 баллов). Каталонский клуб закончил сезон без единого трофея. Хави же покинул команду после 3-х сезонов в Барселоне (возглавлял с ноября 2021-го).

Что известно о тренерской деятельности Ганс-Дитера Флика