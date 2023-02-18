Во время обороны Бахмута погиб мастер спорта по гандболу Роман Пронюк

Уроженец Коломыи выигрывал награды всеукраинских соревнований, а также ездил на европейские. Герой Украины погиб в Донбассе во время боев за Бахмут.

Уже почти год назад Украина противостоит полномасштабному вторжению России. Многие спортсмены не остались в стороне от войны, взяв оружие в руки ради защиты независимости.

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Потерь среди них, к сожалению, достаточно много. Об очередной смерти спортсмена на фронте сообщили в Федерации гандбола Украины. На войне погиб Роман Пронюк.

Гандболист погиб во время обороны Бахмута от русских фашистов. Роман ушел на фронт еще до полномасштабного вторжения, находясь в зоне АТО.

Спортсмен родился в Коломне и был выпускником Ивано-Франковского колледжа физического воспитания. В 1999 году Пронюк окончил Львовский государственный университет физической культуры, после чего проходил военную службу в спортивном клубе армии во Львове.

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Роман получил звание мастера спорта по гандболу, а также выступал за СКА Львов и Энергетик Нетишин. Кроме того, гандболист часто участвовал в европейских и украинских соревнованиях.

К примеру, Роман был серебряным призером Спартакиады Украины в 1995 году. 28 февраля этого года ему исполнилось бы 48 лет… Светлая память Герою Украины!