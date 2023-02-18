Вже майже рік як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Чимало спортсменів не залишились осторонь війни, взявши зброю в руки заради захисту незалежності.

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Втрат серед них, на жаль, досить багато. Про чергову смерть спортсмена на фронті повідомили у Федерації гандболу України. На війні загинув Роман Пронюк.

Гандболіст загинув під час оборони Бахмута від російських фашистів. Роман пішов на фронт ще до повномасштабного вторгнення, перебуваючи у зоні АТО.

Спортсмен народився у Коломиї і був випускником Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. У 1999 році Пронюк закінчив Львівський державний університет фізичної культури, після чого проходив військову службу у спортивному клубу армії у Львові

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Роман отримав звання майстра спорту з гандболу, а також виступав за СКА Львів та Енергетик Нетішин. Крім того, гандболіст часто брав участь у європейських та українських змаганнях.

До прикладу, Роман був срібним призером Спартакіади України 1995 року. 28 лютого цього року йому виповнилося б 48 років… Світла пам'ять Герою України!