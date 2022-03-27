Галичанка – Рокаса Гран Канария 20:19

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину матч состоялся в чешском городе Годонин. Встреча завершилась минимальной победой украинок – 20:19, сообщает 24 канал.

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Весь поединок команды шли заподлицо. В конце матча украинская команда не реализовала несколько выгодных моментов и едва не проиграла матч, уступая 17:19.

На последних минутах львовские гандболистки сравняли счет в матче, а за 12 секунд до конца вырвали победу, когда Татьяна Поляк удачно совершила семиметровый штрафной бросок (20:19).

Лучшими бомбардирами у Галичанки стали Марьяна Маркевич, Марина Коновалова и Татьяна Поляк, забросившие по 4 мяча.

Чемпионки Украины выиграли первый полуфинальный матч Кубка Европы. Ответный матч состоится в Испании, в субботу, 3 апреля. Для выхода в финал львовянкам нужно не проиграть на выезде.