Галичанка – Рокаса Гран Канарія 20:19

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну матч відбувся у чеському місті Годонін. Зустріч завершилася мінімальною перемогою українок – 20:19, повідомляє 24 канал.

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Весь поєдинок команди йшли врівень. Наприкінці матчу українська команда не реалізувала кілька вигідних моментів та ледь не програла матч, поступаючись 17:19.

На останніх хвилинах львівські гандболістки зрівняли рахунок у матчі, а за 12 секунд до кінця вирвали перемогу, коли Тетяна Поляк вдало виконала семиметровий штрафний кидок (20:19).

Найкращими бомбардирами у Галичанки стали Мар'яна Маркевич, Марина Коновалова та Тетяна Поляк, які закинули по 4 м'ячі.

Чемпіонки України виграли перший півфінальний матч Кубка Європи. Матч-відповідь відбудеться в Іспанії, у суботу, 3 квітня. Для виходу у фінал львів'янкам потрібно не програти на виїзді.