Галичанка на отказе соперников вышла в 1/4 финала Еврокубка
Источник:ФГУ
Львовская Галичанка вышла в 1/4 финала Кубка ЕГФ. Второй матч с Бриксеном был отменен из-за вспышки коронавируса в итальянской команде. Матч должен был пройти в Украине.
Окончательное решение, как сообщают в пресс-службе ГК Галичанка, должна принять Европейская федерация гандбола.
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13 января, львовская Галичанка и Европейская федерация гандбола получили письмо от итальянского клуба Бриксен, в котором говорится, что у нескольких игроков обнаружен коронавирус и команда не сможет прибыть во Львов на ответный матч, который должен был состояться в эти выходные.
"Теоретически победителем 1/8 финала Еврокубка становится Галичанка, которая одолела Бриксен в первом матче со счетом 36:29. Впрочем, дождемся официального решения Европейской федерации гандбола", – говорится в сообщении.
Путь Галичанки
- В 1/16 финала Галичанка проиграла в матче против словацкой Ювенты со счетом 22:18, но все равно квалифицировалась в следующую стадию турнира.
- Очередного соперника Галичанка узнает уже на следующей неделе – 18 января. Сами же четвертьфинальные матчи, по предварительной информации, состоятся 12-го и 19 февраля.