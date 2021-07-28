Гаэль попросил присмотреть за Еленой, – Беленюк смешно поддержал Свитолину на Олимпиаде
28 июля 2021 , 09:14Читати новину українською
Источник:инстаграм Жана Беленюка
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк поддержал Элину Свитолину на олимпийском теннисном турнире.
Жан Беленюк в своем инстаграме написал, что следит за Свитолиной на Олимпийских играх.
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"Гаэль Монфис попросил присмотреть за Элиной. Сказал, что, кроме меня, в сборной Украины никому не доверяет. Я даже не знаю почему. Есть же еще Кеджау Ньябали", – написал борец.
Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады
- Похоже, что поддержка Беленюка помогла Элине. 28 июля украинка боролась за путевку в полуфинал Олимпиады-2020. Первая ракетка Украины уверенно шагает за наградами в Токио, переиграв итальянку Камилу Джорджи.
- Никогда ранее представители Украины не доходили до полуфинальной стадии Игр в одиночном разряде.
- В следующем круге Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондрушовой (Чехия, 42).