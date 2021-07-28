Гаэль попросил присмотреть за Еленой, – Беленюк смешно поддержал Свитолину на Олимпиаде

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк поддержал Элину Свитолину на олимпийском теннисном турнире.

Жан Беленюк в своем инстаграме написал, что следит за Свитолиной на Олимпийских играх.

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"Гаэль Монфис попросил присмотреть за Элиной. Сказал, что, кроме меня, в сборной Украины никому не доверяет. Я даже не знаю почему. Есть же еще Кеджау Ньябали", – написал борец.

Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады