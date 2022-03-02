Футзальный клуб ХИТ перевел украинской армии 3 миллиона гривен

Киевский футзальный клуб ХИТ решил отблагодарить украинскую армию за достойный отпор российским оккупантам. На нужды нашим защитникам было отправлено 3 миллиона гривен.

Помощь для украинской армии

Столичная команда в паре с компанией "Эней" финансово помогла украинской армии, которая ведет борьбу с российским агрессором. Каждая помощь нашим защитникам приветствуется.

Стоит прочесть Ребров стал инициатором сбора средств на украинскую армию среди футболистов-легионеров

Три миллиона гривен поступили на нужды армии Украины. Об этом сообщил президент футзального ХИТа Владимир Котляр.

В клубе верят в Вооруженные силы Украины и будут всячески помогать защищать Родину от фашистско-российских захватчиков.

ХИТ призвал всех оказать помощь украинской армии.

Украинские футболисты, играющие за границей, начали сбор средств для наших защитников. Инициатором стал Сергей Ребров. Уже больше 16 миллионов гривен пойдут на нужды армии.

Отметим, что легенда ХИТа Сергей Чепорнюк записался в территориальную оборону Киева, чтобы защищать родную страну.

С таким единством Украина точно победит злого бессердечного оккупанта.

К началу войны киевский клуб успел сыграть 17 матчей, в которых получил 38 очков. ХИТ идет третьим в турнирной таблице Экстра-лиги.

Впереди только херсонский лидер Продесим и Ураган из Ивано-Франковска. Отставание составляет 6 и 4 пункта соответственно.

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