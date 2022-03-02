Допомога для української армії Столична команда у парі з компанією "Еней" фінансово допомогли українській армії, яка веде боротьбу з російським агресором. Кожна допомога нашим захисникам зараз вітається.

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Три мільйони гривень надійшли на потреби армії України. Про це повідомив президент футзального ХІТа Володимир Котляр. У клубі вірять у Збройні сили України та будуть всіляко допомагати боронити Батьківщину від фашистсько-російських загарбників. ХІТ закликав усіх допомагати українській армії. Важливо. Українські футболісти, які грають за кордоном, розпочали збір коштів для наших захисників. Ініціатором став Сергій Ребров. Вже понад 16 мільйонів гривень підуть на потреби армії.