Футзалист сборной Украины эпично не попал по пустым воротам на Евро-2022: видео
25 января 2022 , 12:55Читати новину українською
Источник:24 канал
Во 2-м туре группового раунда чемпионата Европы по футзалу сборная Украины победила Сербию со счетом 6:1. Наша команда в третий раз в истории выиграла матч финальной части Евро с разницей в пять мячей.
Счет на табло мог быть больше – в частности, великолепный момент запорол украинский игрок Игорь Корсун.
Как это было Сборная Украины разгромила Сербию на чемпионате Европы по футзалу: "сине-желтые" забили 6 голов
Подхватив мяч в центре, футзалист со всех ног побежал к пустым воротам, но слишком далеко отпустил снаряд и шокировал зрителей. Тем не менее, свою фамилию в список Корсун, который забивал, все-таки внес.
Видео эпического промаха Корсуна
Что ждет Украину дальше
- В первом туре украинцы неожиданно уступили нидерландской команде со счетом 2:3, а в параллельном матче сербы проиграли португальцам 4:2.
- На сегодняшний день Украина, Нидерланды и Португалия имеют в своем активе по три зачетных пункта, тогда как команда из Сербии пока не заработала ни одного балла, окончательно потеряв шансы на выход из группы.
- Решающие матчи в группе состоятся 28 января (в 21:30 по киевскому времени "сине-желтые" сыграют против Португалии). Украина шесть раз подряд выходила в плей-офф футзального Евро.