Рахунок на табло міг бути більшим – зокрема, чудовий момент запоров український гравець Ігор Корсун.

Як це було Збірна України розгромила Сербію на чемпіонаті Європи з футзалу: "синьо-жовті" забили 6 голів

Підхопивши м'яч у центрі, футзаліст з усіх ніг побіг до порожніх воріт, але надто далеко відпустив снаряд і шокував глядачів. Тим не менш, своє прізвище в список Корсун, який забивав, все-таки вніс.

Дивіться відео епічного промаху Корсуна:

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