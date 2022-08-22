Организаторы футбольных соревнований согласовали, что во время воздушной тревоги матч будет прерываться, а все, кто будет находиться на стадионе – будут идти в укрытие.

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В понедельник, 22 августа, именно воздушная тревога прервала матч юношеских команд одесского Черноморца и ровенского Вереса. Сам матч прошел в Киеве на стадионе Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного.

Матч между командами начался в 14.00. А в 15.42 в Киеве объявили воздушную тревогу. Арбитр сразу же дал сигнал об остановке игры и отправил команды с поля. Этот момент попал в трансляцию матча. После этого трансляцию прервали.

Видео об остановке матча из-за воздушной тревоги

В 16.03 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги, и впоследствии команды вернулись на поле и доиграли матч.

Стоит отметить, что это был первый матч в этом сезоне, который пришлось прервать из-за воздушной тревоги.