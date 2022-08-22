Організатори футбольних змагань погодили що під час повітряної тривоги матч буде перериватися, а всі, хто перебуватиме на стадіоні – йтимуть в укриття

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У понеділок, 22 серпня, саме повітряна тривога перервала матч юнацьких команд одеського Чорноморця та рівненського Вереса. Сам матч відбувся в Києві на стадіоні Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.

Матч між командами розпочався о 14:00. А о 15:42 в Києві оголосили про повітряну тривогу. Арбітр одразу дав сигнал про зупинку гри та відправив команди з поля. Цей момент потрапив до трансляції матчу. Після цього трансляцію перервали.

Відео про зупинку матчу через повітряну тривогу

О 16:03 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги, і згодом команди повернулися на поле та дограли матч.

Варто відзначити, що це був перший матч в цьому сезоні, який довелося перервати через повітряну тривогу.