Несчастный случай произошел еще в воскресенье, 13 февраля, во время матча между Лененсе и Леальтад.

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По предварительным данным, из-за мощного ветра один из рекламных щитов упал на прожектор, отчего тот и рухнул на трибуны. Он упал туда, где находились болельщики.

Один из них погиб на месте, несмотря на все старания медиков. У него были несовместимые с жизнью травмы.

Еще один болельщик с травмами головы был доставлен в больницу.

Матч сразу был остановлен. Следующие игры чемпионата будут начинаться с минуты молчания.

Город Пола де Лена расположен в провинции Астуриас. Футбольный клуб Спортинг Хихон, за который выступает двое украинцев, выразил соболезнования из-за гибели болельщика.