Нещасний випадок стався ще в неділю, 13 лютого, під час матчу між Лененсе та Леальтад.

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За попередніми даними, через потужний вітер один з рекламних щитів впав на прожектор, від чого той і рухнув на трибуни. Він впав туди, де перебували вболівальники.

Один з них загинув на місці попри всі старання медиків. В нього були несумісні з життям травми.

Ще один вболівальник з травмами голови був доставлений до лікарні.

Матч одразу було зупинено. Наступні ігри чемпіонату розпочинатимуться з хвилини мовчання.

Місто Пола де Лена розміщено у провінції Астуріас. Футбольний клуб Спортінг Хіхон, за який виступає двоє українців – Богдан Мілованов та Василь Кравець, висловив співчуття через загибель вболівальника.