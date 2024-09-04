В четверг, 5 сентября, закарпатский клуб должен был дома принимать харьковский Металлист. Накануне появились слухи, что этого не произойдет и данную информацию подтвердил главный тренер Хуста.

Читайте также Сыграет против Баварии и МанСити: бывший игрок сборной Украины подписал контракт с клубом ЛЧ

Причина снятия клуба с Первой лиги

Владимир Цыткин заявил, что клуб приостанавливает выступления на профессиональном уровне. Решение о роспуске команды 3 сентября принял президент Хуста:

"Да, мне вчера клубное руководство сообщило, что из-за финансовых трудностей Хуст вынужден прекратить участие в перволиговом первенстве. Поэтому завтра не сыграем с харьковчанами. Сейчас вот занимаемся оформлением нашим игрокам статуса свободных агентов.

Конечно, обидно, ведь Хуст очень поздно начал подготовку к новому сезону, но это не помешало выполнить за короткое время большой объем работы".

Важно. Хуст стал уже четвертой профессиональной командой с начала сезона, которая прекратила существование. Ранее перед стартом новой кампании из УПЛ снялся СК Днепр-1, а из Первой лиги – Звягель и Дружба Мировка.

Отметим, что на старте сезона Хуст в группе "А" потерпел три поражения подряд и замыкал турнирную таблицу.