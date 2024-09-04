Трансфер 27-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента. Это произошло из-за того, что его прошлый клуб, французский Бордо, был лишен профессионального статуса и распустил команду.

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Новый этап в карьере

Даниил Игнатенко после подписания контракта поделился своими первыми эмоциями. Он заявил, что с нетерпением ожидает своего дебюта:

"Я очень рад надеть эту белую футболку. Я начинаю новый этап своей карьеры, на который с нетерпением жду. Я пришел с желанием помочь этой команде.

Мы собираемся играть в Лиге чемпионов, что всегда было моей мечтой. Поэтому я не могу дождаться, когда сыграю свой первый матч за Слован. Особенно на этом прекрасном стадионе, который действительно впечатляет".

Справка. Слован впервые в истории квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов. Новый клуб Даниила Игнатенко сыграет с Селтиком, Манчестер Сити, Жироной, Динамо Загреб, Миланом, Атлетико, Штутгартом и Баварией.

Напомним, что до перехода в Словакию украинский полузащитник выступал за Бордо с января 2022 года. Он провел суммарно за французский клуб 81 матч, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.