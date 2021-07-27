Футбольный клуб Байер был вынужден перенести тренировку из-за взрыва на химическом заводе

В немецком городе Леверкузен 27 июля прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на территории химического предприятия.

Из-за взрыва на химическом заводе, местная футбольная команда Байер была вынуждена изменить свой тренировочный график. Вместо работы на свежем воздухе, команда провела тренировку в помещении.

Детали Мощный взрыв прогремел в Германии на заводе: фото, видео

По сообщению клуба, в городе "опасное качество воздуха".

Мощный взрыв в Леверкузене: что известно