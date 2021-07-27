Из-за взрыва на химическом заводе, местная футбольная команда Байер была вынуждена изменить свой тренировочный график. Вместо работы на свежем воздухе, команда провела тренировку в помещении.
Детали Мощный взрыв прогремел в Германии на заводе: фото, видео
По сообщению клуба, в городе "опасное качество воздуха".
Мощный взрыв в Леверкузене: что известно
- Взрыв произошел в 9:30 по местному времени на территории химического предприятия Chempark operator Currenta.
- 16 человек ранены, у четверых из них тяжелые травмы. Пятерых сотрудников парка разыскивают.
- Густой черный дым накрыл город. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и без лишней надобности не выходить на улицу.
- Автостраду А1 в районе Леверкузена закрыли в обе стороны.
- Сейчас причина взрыва на химическом заводе неизвестна. Оператор Chempark Currenta говорит, что взрыв произошел на участке, где сжигаются отходы.