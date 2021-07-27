Из-за взрыва на химическом заводе, местная футбольная команда Байер была вынуждена изменить свой тренировочный график. Вместо работы на свежем воздухе, команда провела тренировку в помещении.

Детали Мощный взрыв прогремел в Германии на заводе: фото, видео

По сообщению клуба, в городе "опасное качество воздуха".

Мощный взрыв в Леверкузене: что известно

  • Взрыв произошел в 9:30 по местному времени на территории химического предприятия Chempark operator Currenta.
  • 16 человек ранены, у четверых из них тяжелые травмы. Пятерых сотрудников парка разыскивают.
  • Густой черный дым накрыл город. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и без лишней надобности не выходить на улицу.
  • Автостраду А1 в районе Леверкузена закрыли в обе стороны.
  • Сейчас причина взрыва на химическом заводе неизвестна. Оператор Chempark Currenta говорит, что взрыв произошел на участке, где сжигаются отходы.