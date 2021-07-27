Через вибух на хімічному заводі, місцева футбольна команда Баєр була змушена змінити свій тренувальний графік. Замість роботи на свіжому повітрі, команда провела тренування в приміщенні.

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За повідомленням клубу, у місті "небезпечна якість повітря".

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