Через вибух на хімічному заводі, місцева футбольна команда Баєр була змушена змінити свій тренувальний графік. Замість роботи на свіжому повітрі, команда провела тренування в приміщенні.
Деталі Потужний вибух прогримів у Німеччині на заводі: фото, відео
За повідомленням клубу, у місті "небезпечна якість повітря".
Потужний вибух у Леверкузені: що відомо
- Вибух стався о 9:30 за місцевим часом на території хімічного підприємства Chempark operator Currenta.
- 16 людей поранені, четверо з них мають тяжкі травми. П'ятьох співробітників парку розшукують.
- Густий чорний дим накрив місто. Місцевим мешканцям рекомендували закрити вікна і без зайвої потреби не виходити на вулицю.
- Автостраду А1 у районі Леверкузена закрили в обидві сторони.
- Наразі причина вибуху на хімічному заводі невідома. Оператор Chempark Currenta каже, що вибух трапився на ділянці, де спалюються відходи.