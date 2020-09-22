В Італії виявили вбитим футбольного арбітра Даніеле Де Сантіса. Разом з ним була вбита і його подруга Елеонора Манта.

Вбивство 33-річного Даніеле Де Сантіса та його 30-річної дівчини Елеонори Манти сталося в місті Лечче у понеділок, 21 вересня, повідомляє tuttosport.com.

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Тіла обох загиблих виявили сусіди, які почули голосні крики з квартири. Елеонору знайшли мертвою всередині квартири, тоді як Даніеле знайшли мертвим на сходах між першим і другим поверхами. На тілах загиблих було чимало ножових поранень.

Свідки стверджують, що після криків, які доносилися з квартири, бачили чоловіка, який втікав з місця події. Він був у чорному, а на плечах в нього був рюкзак.

Даніеле Де Сантіс був футбольним арбітром в Італії. Він судив матчі Серії B та Серії C. загалом провів близько 130 матчів.