Лето – самый лучший вариант: футболисты выступили против проведения чемпионатов мира зимой

Профсоюз футболистов утверждает, что спортсменам не импонирует вариант с проведением Мундиалов зимой. Футболистам банально не хватает ни на что времени.

Большинство игроков не поддерживают идею с переносом чемпионатов мира с летнего времени года на зимнюю. Футболисты недовольны нехваткой времени на подготовку и восстановление.

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Приносит дискомфорт

Жалобу опубликовали в отчете о влиянии состоявшегося в Катаре чемпионата мира-2022 на нагрузку футболистов. Игроки и тренеры имели мало времени, чтобы подготовиться к масштабным соревнованиям. До этого после завершения турнира у спортсменов и наставников также не было возможности реабилитироваться и восстановиться. Время восстановления было уменьшено с 37 дней до 8, чтобы минимизировать сбои в европейском игровом календаре. Время подготовки к Мундиалю также сократилось с 31 дня до 7-и.

Если вы хотите еще раз провести чемпионат мира зимой, нужно начать переговоры с лигами, чтобы они полностью изменили календарь для обеспечения необходимого времени, необходимого для подготовки и восстановления. Это предполагает паузу на два или два с половиной месяца,

– отметил генеральный секретарь профсоюза Йонас Бер-Хоффманн.

Чемпионат мира-2022 стал первым в своем роде. Все предыдущие мундиалы проводились в начале, или же в середине лета, вот ЧМ в Катаре состоялся зимой. Напомним, что следующий Мундиаль-2026 пройдет сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике) и по новому формату.