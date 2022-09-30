Футболисты Вереса получат щедрые премиальные в случае победы над Рух, – СМИ

Вереск и Рух матчем на реконструированном "Авангарде" откроют 5-й тур УПЛ. Футболисты ровенского клуба получили солидную мотивацию в преддверии поединка.

Больше, не просто футбольный матч

В случае домашней победы игроки ровенского клуба получат хорошие премиальные в тройном размере. Также повышенные премиальные должны выплатить футболистам Рух, если вывезут из Ровно три очка.

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Почему же такая щедрость? Скорее всего, такие обещания от руководства обоих клубов футболисты получили из-за напряженных отношений между президентами команд – Григорием Козловским и Иваном Надеиным. Перед стартом сезона-2022/2023 между клубами возник конфликт, в ходе которого львовский клуб забрасывал обидные посты в сторону своего будущего соперника.

Поэтому это больше, чем просто футбольный поединок. Это противостояние команд Козловского против Надеина.

Напомним, что в Вересе одни из самых низких зарплат в УПЛ, поэтому руководство сделало ставку на премиальные. Это увеличивает мотивацию футболистов к победам.

Удастся ли Вересу "втереть нос" Руху узнаем 30 сентября в 13:00. Это будет первый матч ровенского клуба на родном и уже почти отреконструированном "Авангарде". Матч пройдет без зрителей.