Більше, нід просто футбольний матч

У випадку домашньої перемоги гравці рівненського клубу отримають гарні преміальні у потрійному розмірі. Також підвищені преміальні мають виплатити футболістам Руху, якщо ті вивезуть із Рівного три очки.

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Чому ж така щедрість? Швидше за все, що такі обіцянки від керівництв обох клубів футболісти отримали через напружені стосунки між президентами команд – Григорієм Козловським та Іваном Надєїним. Перед стартом сезону-2022/2023 між клубами виник конфлікт, у ході якого львівський клуб закидував образливі пости у сторону свого майбутнього суперника.

Тому цей більше, ніж просто футбольний поєдинок. Це протистояння команд Козловського проти Надєїна.

Нагадаємо, що у Вересі одні з найнижчих зарплат в УПЛ, тому керівництво зробило ставку на преміальні. Це збільшує мотивацію футболістів до перемог.

Чи вдасться Вересу "втерти носа" Руху дізнаємось 30 вересня о 13:00. Це буде перший матч рівненського клубу на рідному та вже майже відреконструйованому "Авангарді". Матч відбудеться без глядачів.