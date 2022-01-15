Футболисты сборных Ганы и Габона устроили массовый "замес" на Кубке Африки: видео драки

Кубок африканских наций продолжает "радовать" скандальными инцидентами. На этот раз отличились футболисты сборных Ганы и Габона, устроившие массовую драку.

Дикость на Кубке Африки

Поединок Ганы и Габона на групповом этапе Кубка Африки закончился ничьей 1:1. Габонской команде удалось вырвать ничью на 88-й минуте поединка.

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Камбэк Габона изрядно разгневал сборную Ганы. После матча главная звезда ганцев Андре Аю решил выяснять отношения с арбитром, когда другие игроки – с футболистами Габона.

Арбитр наказал двух футболистов Ганы: если Джозеф Пейнтсил получил горчичник, то Бенджамин Тетте был удален с поля.

Тетте вышел на футбольное поле в компенсированное время и сразу получил красную карточку за удар в лицо соперника.

Самое интересное, что футболист Ганы после грязного удара убежал в раздевалку. Футболисту Арсенала Томасу Партею пришлось последовать за партнером, чтобы он смог получить удаление и уйти обратно.

В последнем туре Гана сыграет с Коморскими островами. Но даже победа не гарантирует Гане выход в следующую стадию. В группе С лидируют Марокко и Габон.