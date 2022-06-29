Футболисты сборной Украины U-21 закупили рации для ВСУ

Молодежная сборная Украины по футболу внесла свой вклад в победу страны в войне с Россией. Футболисты за свой счет купили и передали рации украинским защитникам.

Благодаря бойцам игроки имеют шанс выходить на футбольное поле

Пять новеньких раций от молодых футболистов поедут на передовую, чтобы приближать победу Украины над врагом. Полузащитник национальной команды и Шахтера Георгий Судаков уже передал помощь волонтеру из Днепра, который доставит их нашим защитникам.

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Рации поедут в 98-й батальон "Днепр-Азов". С рациями игрокам сборной помогли администраторы команды, которые узнали у бойцов, что больше всего необходимо на передовой.



Судаков передал рации / Фото УАФ

Мы с командой решили поддержать наших воинов, которые прямо сейчас находятся на передовой. Договорились между собой и закупили рации. Помогаем защитникам Украины чем можем. Идея эта возникла не у кого-то одного – мы дошли до нее всем коллективом. Что касается раций, то помогли наши администраторы, которые узнали, что сейчас очень нужно нашим воинам. Закупили их сколько смогли, и я лично верю, что они пригодятся на фронте,

– рассказал игрок "горняков".

Также футболист подписал футболку сборной Украины, которую передадут ребятам в подарок.

Судаков отметил, что еще с 2014 года вместе с бывшим форвардом "сине-желтых" Романом Зозулей помогают служащим в батальоне ребятам, а ранее возглавлявшие ультрас футбольного клуба Днепр, а также других клубов, которые сейчас с оружием в руках воюют против оккупантов.



Рации для наших защитников от футболистов / Фото УАФ

Отметим, что Судаков помогал вместе с супругой беженцам в центре помощи Шахтера, который клуб развернул на "Арене Львов".

Зозуля еще раньше выставлял на аукционе подарок от украинских бойцов – боевую тактическую рубашку военного "Азов Днепр". На ней есть автографы всех бойцов именно этого подразделения.

Судаков передав рації волонтеру: дивіться відео