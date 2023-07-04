Звезды сборной Украины стали лицами презентаций новых клубных форм: яркие фото

Европейские клубы в межсезонье проводят презентации новых игровых форм и экипировки на сезон-2023/2024. Среди участников немало и украинских игроков.

Главными действующими лицами в своих клубах уже стали: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Руслан Малиновский и Виктор Цыганков. 24 Канал подготовил подборку презентаций новых комплектов форм, где присутствовали наши сборники.

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Виктор Цыганков

Испанская Жирона представила третий комплект формы, который разработан в зеленом цвете и имеет экологическую ценность. Его создали из текстильных отходов и других использованных материалов. Клуб Цыганкова не только заботится о домашних любимцах и есть френдли клубом, но и сохраняет нашу экологию.



Цыганков презентовал форму Жироны на сезон-2023/2024 / Фото из инстаграма Жироны

Руслан Малиновский

Клуб Малиновского ничем не удивил. Новая форма выполнена в традиционном белом и голубом цвете. Третий комплект игровой формы разработан в серо-черном цвете.



Малиновский презентовал форму Марселя на сезон-2023/2024 / Фото с инстаграма Puma

Виталий Миколенко

Эвертон не стал изменять своим традиционным цветам. "Ириски" представили домашнюю форму, которая разработана в синих тонах. Воротник футболки и кромки рукавов выполнены в белом цвете с добавлением красивого узора.



Миколенко презентовал форму Эвертона на сезон-2023/2024 / Фото из инстаграма футболиста

Илья Забарный

Борнмут, как и Марсель, ничего не менял. "Вишни", как и в прошлом сезоне, будут выступать с красно-черными полосками, а воротник выполнен в черном цвете.



Забарный презентовал форму Борнмута на сезон-2023/2024 / Фото из инстаграма футболиста