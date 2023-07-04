Головними дійовими особами у своїх клубах уже стали: Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Руслан Маліновський та Віктор Циганков. 24 Канал підготував добірку з презентацій нових комплектів форм, де були присутні наші збірники.

Читайте також Олімпіада-2024: стало відомо, хто буде очолювати збірну України з футболу на змаганнях у Франції

Віктор Циганков

Іспанська Жирона презентувала третій комплект форми, який розроблений у зеленому кольорі та має екологічну цінність. Його створили із текстильних відходів та інших використаних матеріалів. Клуб Циганкова не лише піклується про домашніх улюбленців та є френдлі клубом, а й зберігає нашу екологію.



Циганков презентував форму Жирони на сезон-2023/2024 / Фото з інстаграму Жирони

Руслан Маліновський

Клуб Маліновського нічим не здивував. Нова форма виконана у традиційному білому та блакитному кольорі. Третій комплект ігрової форми розроблений у сіро-чорному кольорах.



Маліновський презентував форму Марселя на сезон-2023/2024 / Фото з інстаграму Puma

Віталій Миколенко

Евертон не став зраджувати своїм традиційним кольорам. "Іриски" презентували домашню форму, яка розроблена у синіх тонах. Комірець футболки та крайки рукавів виконані у білому кольорі із додаванням красивого візерунка.



Миколенко презентував форму Евертона на сезон-2023/2024 / Фото з інстаграму футболіста

Ілля Забарний

Борнмут, як і Марсель, нічого не змінював. "Вишні", як і в минулому сезоні виступатимуть із червоно-чорними смужками, а комір виконаний у чорному кольорі.



Забарний презентував форму Борнмута на сезон-2023/2024 / Фото з інстаграму футболіста