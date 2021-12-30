Футболисты сборной Украины поздравили всех болельщиков с Новым годом: видео

Сборная Украины по футболу опубликовала новогоднее поздравление от игроков команды.

В записи видео поздравления приняли участие вратари Андрей Пятов и Георгий Бущан, полузащитники Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский и Александр Зинченко, а также нападающие Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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"Мы поздравляем всех болельщиков – тех, кто приходит на стадион, смотрит матчи по телевизору, кто следит за событиями через СМИ, и кто смотрит это видео. Все мы и есть футбол. С праздником всех нас! С новым юбилейным годом!", – поздравил всех Ярмоленко.

Смотрите видео поздравления с грядущими праздниками от футболистов сборной Украины

Поздравил всех с наступающими праздниками и главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

"Не только болельщикам, но и всем соотечественникам хочу пожелать здоровья, удачи и терпения. Вместе мы – сила! Могу пообещать, что сборная Украины сделает все возможное, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата мира", – отметил тренер.