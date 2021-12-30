У записі відео привітання взяли участь воротарі Андрій Пятов та Георгій Бущан, півзахисники Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський та Олександр Зінченко, а також нападники Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.

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"Ми вітаємо усіх уболівальників – тих, хто приходить на стадіон, переглядає матчі по телевізору, хто слідкує за подіями через ЗМІ, і хто дивиться це відео. Всі ми і є футбол. Зі святом усіх нас! З новим ювілейним роком!", – привітав усіх Ярмоленко.

Дивіться відео привітання з прийдешніми святами від футболістів збірної України

Привітав усіх з прийдешніми святами й головний тренер збірної України Олександр Петраков.

"Не лише вболівальникам, а й усім співвітчизникам хочу побажати здоров'я, удачі й терпіння. Разом ми – сила! Можу пообіцяти, що збірна України зробить усе можливе, щоб пробитися до фінальної частини чемпіонату світу", – відзначив тренер.

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