Победы над Месси оказалось маловато: футболисты Саудовской Аравии не одержали Rolls-Royce

Сборная Саудовской Аравии совершила едва ли не главную сенсацию на групповом этапе чемпионата мира по футболу, когда обыграла Аргентину. За эту победу команда получила бонусы.

Победа Саудовской Аравии над Аргентиной в первом туре стала настоящим шоком для футбольных болельщиков. Не ожидали этого и в самой Саудовской Аравии, поэтому там даже объявили выходной на следующий день после матча.

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Некоторые СМИ после этого матча сообщили, что власти Саудовской Аравии решили наградить футболистов за этот матч. Якобы каждый игрок сборной получил автомобиль Rolls-Royce Phantom, стоимость которого стартует от 600 тысяч долларов. А также по 2,5 миллиона долларов.

Однако президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль опроверг эту информацию. Он заявил, что никто не будет дарить футболистам автомобили Rolls-Royce за победу над Аргентиной.

"Нет, нет, нет. Наши игроки играли за гордость представлять свою нацию. У них была честь и счастье представлять национальную сборную в историческом матче против Аргентины. Слухи не соответствуют действительности. Конечно, у них был бонус, но это был обычный бонус. Для этого есть правила. Они не играют за бонусы, они играют за свою страну. Чтобы творить собственную историю. Многие из них стали известны после победы над Аргентиной", – заявил Ясир Аль-Мишаль.