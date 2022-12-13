Перемога Саудівської Аравії над Аргентиною в першому турі став справжнім шоком для футбольних вболівальників. Не очікували на те і в самій Саудівській Аравії, тож там навіть оголосили вихідний на наступний день після матчу.

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Деякі ЗМІ після цього матчу повідомили, що влада Саудівської Аравії вирішила винагородити футболістів за цей матч. Нібито кожен гравець збірної отримав автомобіль Rolls-Royce Phantom, початкова вартість якого стартує від 600 тисяч доларів. А також по 2,5 мільйони доларів.

Однак президент Федерації футболу Саудівської Аравії Ясір Аль-Мішаль спростував цю інформацію. Він заявив, що ніхто не буде дарувати футболістам автомобілі Rolls-Royce за перемогу над Аргентиною.

"Ні, ні, ні. Наші гравці грали за гордість представляти свою націю. Вони мали честь і щастя представляти національну збірну в історичному матчі проти Аргентини. Чутки не відповідають дійсності. Звичайно, у них був бонус, але це був звичайний бонус. Для цього є правила. Вони не грають за бонуси, вони грають за свою країну. Щоб творити власну історію. Багато з них стали відомими після перемоги над Аргентиною", – заявив Ясір Аль-Мішаль.