Звезды Реала встали на сторону Лунина после поспешных заявлений Анчелотти о возвращении Кепы

В воскресенье 26 ноября мадридский Реал на выезде встречался с Кадисом в матче 14 тура Ла Лиги. В основном составе "сливочных" в третьем поединке подряд сыграл Андрей Лунин.

Подопечные Анчелотти одержали победу со счетом 0:3, что позволило им возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. Сильный матч провел и украинский вратарь, совершивший 4 сейва, благодаря чему возглавил престижный вратарский рейтинг Ла Лиги.

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Игроки Реала поддержали Лунина

Однако после матча Карло Анчелотти фактически "обрезал крылья" Андрею Лунину. Итальянец продемонстрировал, что не доверяет украинцу и заявил, что в случае восстановления Кепы Аррисабалаги до матча с Гранадой, именно он сыграет в основном составе, а задача вратаря сборной Украины быть готовым заменить испанца.

Сообщается, что Андрей Лунин был неприятно удивлен таким заявлением главного тренера Реала и не только он. Ее также не восприняли и другие игроки "сливочных", которые считают, что заявление было несвоевременным и бестактным. По их мнению, итальянский специалист мог сначала хотя бы дождаться, когда будет известно состояние здоровья Кепы, который до сих пор восстанавливается после травмы.

Футболисты понимают, что тренер отвечает за выбор основного состава и имеет свое видение, но поведение украинца и его игра в последних матчах заслуживает большего уважения. Андрея Лунина очень любят и уважают в раздевалке Реала, что украинский вратарь почувствовал в последнее время.

Не только футболисты Реала были удивлены такими словами Анчелотти после матча. Первыми за Лунина вступились болельщики "королевского клуба", которые требуют дать украинцу статус первого номера команды.

Отмечается, что руководство мадридского клуба вполне поймет Лунина, если он решит уйти из команды по окончании сезона, ведь Анчелотти хочет вернуть Кепу в основной состав как можно скорее, чтобы убедить клуб подписать с испанским вратарем полноценный контракт, ведь тот сейчас выступает за "сливочных" на правам аренды.

. Следующий матч мадридский Реал сыграет против Наполи в Лиге чемпионов 29 ноября в 22:00, а в Ла Лиге поединок с Гранадой состоится 2 декабря в 19:30.

Напомним, что уверенная игра Андрея Лунина в последних матчах привлекла к нему внимание многих клубов. В частности, за ним активно следят Бетис, Арсенал и Селтик. Сейчас именно испанский коллектив считается фаворитом в гонке за украинским вратарем.