Вечер 13 февраля был очень жарким в турецком отеле Royal Seginus. Футболисты Минаю и российского клуба Шинник устроили настоящую потасовку в отеле.

Футболисты ярославского Шинника почувствовали, что такое украинский дух. Все началось с того, что Минай спокойно проводил собрание в Турции и готовился ко второму кругу УПЛ.

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Одним из условий украинского клуба к руководству турецкого отеля Royal Seginus – никаких российских команд. Однако ужасное землетрясение, которое произошло в Турции и Сирии 6 февраля, внесло некоторые коррективы в обещания этого отеля. В него въехал российский футбольный клуб Шинник из Ярославля.

Вечером 13 февраля оба коллектива пересеклись в гостинице, после чего последовало настоящее украинско-российское противостояние. Началось все с того, что один из украинских футболистов сделал замечание пьяному игроку Шинника, затрагивавшему персонал отель. Россиянин даже не извинился, но и продолжал хамить.

Потому без физических контактов не обошлось. Украинский футболист Минаю набил рожу россиянину, который был в состоянии алкогольного опьянения. Неудивительно.

На этом история не окончилась. Избитый футболист Шинника привел своих одноклубников, чтобы разобраться с представителями Миная. Но диалог не удался. За это получилась хорошая уличная драка – стена на стену. Массовая драка закончилась в пользу футболистов Минаю.

Интересно, что "мясорубка" в отеле прошла под музыкальное сопровождение "Поможет ВСУ!". Последствия драки остались на лице игроков Шинника, посетивших медпункт. По информации росСМИ, в результате драки пострадали 4 футболиста.

Шинник хочет сбежать из гостиницы, пока футболисты Минаю поехали на утреннюю тренировку. И это еще на них Евгения Селезева не было.

В России другая нелепая версия

Первый круг УПЛ Минай закончил на 13 месте (в зоне плей-офф на вылет). За 14 сыгранных матчей клуб набрал всего 14 баллов.

Российские СМИ изложили свою версию конфликта. Вроде бы футболисты Минаю заранее знали о приезде Шинника и уже готовили провокацию.

Несколько игроков клуба УПЛ подошли вечером 13 февраля к представителям ярославской команды и начали выяснять у них, почему те не протестуют против властей России.

После чего украинцы избили одного из футболистов Шинника в лифте.

Разнимать футболистов взялись правоохранительные органы. Но никаких заявлений ни одна из сторон не подавала в полицию. Как уже отмечали выше, в результате драки пострадали четыре футболиста Шинника. Теперь их участие в ближайших матчах клуба под вопросом. Они пройдут медицинское обследование, которое выявит или опровергнет возможные переломы.

Как будто после стычки к представителям Шинника подошел кто-то из Миная и заявил, что тем следует убираться из гостиницы, если не хотят получить на орехи второй раз.